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Dünya Libya müftüsü Sadık el-Giryani Türkiye Libya halkının yanında olduğu için saldırı altında
ORTADOĞU

Libya müftüsü Sadık el-Giryani: Türkiye Libya halkının yanında olduğu için saldırı altında

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani Türkiye'nin Libya halkının yanında olduğu için saldırı altında olduğunu söyledi. Giryani “Türkiye, Libya’da attığı adımlardan dolayı batı ve diğer ülkeler tarafından saldırıya uğramaktadır. Fransa, BAE ve Mısır gibi ülkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkının yanında olmasından dolayı rahatsızdır” dedi.

Haber Merkezi DHA
Libya müftüsü Sadık el-Giryani
Libya müftüsü Sadık el-Giryani

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye, Libya’da attığı adımlardan dolayı batı ve diğer ülkeler tarafından saldırıya uğramaktadır. Fransa, BAE ve Mısır gibi ülkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkının yanında olmasından dolayı rahatsızdır” dedi.
Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Libya Müftüsü Sadık el-Giryani, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Libya hakının yanında olduğu için diğer devletler tarafından saldırı altında olduğunu vurgularak, Libya halkını doğruları yanlıştan ayırması konusunda uyardı.
"TÜRKİYE'NİN LİBYALILARIN YANINDA OLAN TEK DEVLETTİR"
El-Giryani açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Türkiye, Libya’da attığı adımlardan dolayı batı ve diğer ülkeler tarafından saldırıya uğramaktadır. Fransa, BAE ve Mısır gibi ülkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkının yanında olmasından dolayı rahatsızdır. Türkiye'nin bölgedeki varlığı desteklenmelidir. Çünkü Libyalıların yanında olan tek devlet Türkiye'dir. Libya halkı doğruları yanlıştan ayrılmalı. Dikkatli olunmalı” dedi.

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