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Dünya Libya ordusu, darbeci Hafter terörirstlerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu
AFRİKA

Libya ordusu, darbeci Hafter terörirstlerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava unsurları, Terhune kentindeki Hafter milislerine ikmal için yola çıkan 7 yakıt tankerini başkent Trablus'un yaklaşık 400 kilometre güneyindeki El-Karyat bölgesinde hedef aldı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Terhune kentindeki milislerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu.

  • Öte yandan Libya Hava Kuvvetleri, askeri harekat alanı olarak ilan edilen bu bölgede silahlı araçlar ve tankerlerin ön izin olmaksızın seyrüseferinin yasak olduğu uyarısını yineledi.

Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneyindeki Terhune kenti Hafter milisleri tarafından başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal noktası olarak kullanıyor. Libya hükümeti, Terhune'yi milislerden arındırmak için için geçen ay operasyon başlatmış ancak sonradan harekatın yoğunluğunu düşürmüştü.

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