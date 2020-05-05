Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine ait askeri araçlara operasyon

Ekonomi

Ege ihracatını tarım sektörü ayakta tuttu

Koronavirüs (Covid-19) salgını nisan ayında ihracata büyük darbe vururken Ege İhracatçı Birlikleri, nisan ayında tarım ürünleri ihracatıyla ayakta kaldı. Nisan ayında, Türkiye’nin ihracatı yüzde 41’lik düşüşle 8 milyar 350 milyon dolara düşerken, 819 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) 2019 yılı nisan ayına göre ihracatta yüzde 26’lık kayıp yaşandı. EİB, 2019 yılı nisan ayında 1 milyar 101 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmıştı.