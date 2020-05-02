Libya Ordusu'ndan Hafter milislerine giden bir yakıt tankerine hava harekatı Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ulaşmak üzere Terhune kentine doğru ilerleyen bir yakıt tankerini daha hedef aldı.

Haber Merkezi 02 Mayıs 2020, 19:00 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2020, 19:00 AA