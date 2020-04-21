Dünya Libyada darbeci Hafter Trablusun güneydoğusundaki sivilleri hedef aldı 2 ölü
AFRİKA

Libya’da darbeci Hafter Trablus’un güneydoğusundaki sivilleri hedef aldı: 2 ölü

Libya’nın doğusundaki darbeci Hafter'e bağlı teröristler, başkent Trablus’un güneydoğusundaki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bombardımanlarda, bir baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Haber Merkezi DHA
Bombardımanlarda, bir baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Bombardımanlarda, bir baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Libya’nın doğusundaki darbeci Halife Hafter'e bağlı silahlı teröristler, başkent Trablus’un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor.

  • Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un güneydoğusunda bulunan Ain Zara kasabasındaki sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

Bombardımanlarda, bir baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırıların ardından bir baba ve oğlunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Hafter’e bağlı milislerin, Ain Zara’daki belirli noktaları kontrol altına aldığı ifade edildi.

Bombardımanlarda, bir baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği aktarıldı.


UMH'NİN TERHUNE KENTİNE YÖNELİK OPERASYONU SÜRÜYOR

Öte yandan Libya hükümet kuvvetlerinin, Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi olan stratejik kent Tarhuna'ya yönelik Cumartesi sabah saatlerinde başlattığı operason sürüyor.

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