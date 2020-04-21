Libya’da darbeci Hafter Trablus’un güneydoğusundaki sivilleri hedef aldı: 2 ölü

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Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen: Stresin bağışıklık sistemimizi zayıflattığını unutmayın

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı/Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen koronavirüs ile ilgili olarak görüşlerini paylaştı. Özen "Stresin bağışıklık (immün) sistemimizi zayıflattığını unutmamalıyız. Hâlbuki bizim şu günlerde en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey, güçlü bir immün sistem. Onun için, var olan durumu stres haline getirmemeye çalışmalıyız" açıklamasında bulundu.