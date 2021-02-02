Dünya Libyada geçici yönetimi belirleme görüşmelerinde adaylar yeterli oyu alamadı İkinci aşamaya geçildi
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Libya'da geçici yönetimi belirleme görüşmelerinde adaylar yeterli oyu alamadı: İkinci aşamaya geçildi

Libya’da 24 Aralık'ta yapılacak seçime kadar ülkeyi yönetecek başkanlık konseyi üyeliği için Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan oylamada hiçbir aday, kendi bölgesinde yeterli çoğunluğu sağlayamadı. Üyeler, bölge listelerinin oluşturulacağı ikinci aşamaya geçti. LSDF üyelerinin 19 Ocak'ta üzerinde uzlaşma sağladığı Aday Seçim Mekanizmasına göre, Başkanlık Konseyi üyeliği için Libya’yı oluşturan 3 bölgeden birer aday seçilecek.

Haber Merkezi AA
Yeterli oranın sağlanamaması nedeniyle LSDF üyeleri tüm bölgelerden listelerin oluşturulacağı ikinci aşamaya geçti.
Yeterli oranın sağlanamaması nedeniyle LSDF üyeleri tüm bölgelerden listelerin oluşturulacağı ikinci aşamaya geçti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yürütme otoritesinin başkanlık konseyi üyeliği için oy kullandı.

LSDF üyesi 74 kişinin oyladığı toplam 24 adayın hiçbiri, üç üyeli Başkanlık Konseyine seçilmek için gerekli olan yüzde 70 oy oranını yakalayamadı. Yeterli oranın sağlanamaması nedeniyle LSDF üyeleri tüm bölgelerden listelerin oluşturulacağı ikinci aşamaya geçti.

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Mişri 8, Salih 9 oy aldı

  • Batı Bölgesi adayları arasında yapılan oylamada Halid el-Mişri 8, İdris el-Kaid ile Muhammed Al Hafi 5'er, Selahaddin en-Nemruş 4, Abdurrahim Ali Muhammed el-Şeybani ile Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi 3'er, Usame Cuveyli, Esad Muhammed Zhayyo ile Selame Ibrahim el-Guveyyil 2'şer, Tarık Abdullah el-Aştar ve Abdullah el-Lafi de 1'er oy aldı.

Doğu Bölgesini temsil eden adaylar arasındaki oylamada ise Akile Salih 9 oy alırken Şerif el-Vafi'ye 6, Muhammed el-Menfi'ye 5, Muhammed Hasan Süleyman el-Bergasi'ye 2, Halid el-Saih'e ise 1 oy çıktı.

Güney Bölgesi için yapılan oylamada da Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr 6, Ömer Mehdi Ebuşrida 5, Musa el-Koni 2 ve Ali Ebu el-Hucub 1 oy aldı.

Geçici yönetimin adayları, Aday Seçim Mekanizmasına göre seçilecek

LSDF üyelerinin 19 Ocak'ta üzerinde uzlaşma sağladığı Aday Seçim Mekanizmasına göre, Başkanlık Konseyi üyeliği için (Başkan ve iki üye) Libya’yı oluşturan 3 bölgeden (Batıda Tripolitanya, doğuda Sirenayka, güneyde Fizan) birer aday seçilecek. Bunun için forum üyelerinin kendi bölgelerinden birer aday belirlemeleri ve en az yüzde 70 oy oranıyla birini seçmeleri gerekiyor. Eğer bu oran sağlanamazsa tüm bölgelerin listelerinin oluşturulacağı ikinci aşamaya geçiliyor.

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Bu listelerden her biri, Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan pozisyonu adayını içeren 4 kişiden oluşacak. Listelerin LSDF tarafından oylamaya sunulması için 17 teklif alması gerekecek (8 Batı, 6 Doğu, 3 Güney).

  • Listelerden birinin LSDF'de yapılacak ilk tur oylamasında kazanmak için oyların yüzde 60'ını alması gerekiyor. Listelerden hiçbiri bu yüzdeyi alamazsa, en yüksek yüzdeyi alan iki liste ikinci turda yarışacak ve yüzde 50 1 oy alan liste kazanacak.

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