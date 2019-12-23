Dünya Libyada Hafter güçlerince limana çekilen gemi Mısıra gidiyor Aralarında 3 Türk gemici de bulunuyor
AFRİKA

Libya'da Hafter güçlerince limana çekilen gemi Mısır'a gidiyor: Aralarında 3 Türk gemici de bulunuyor

Aralarında 3 Türk denizcinin de bulunduğu mürettebata pasaportlarının verildiği, personelin gemiye dönmesinden sonra geminin limandan ayrıldığı belirtildi. Personel ve gemiyle ilgili olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
&quot;Ballista&quot; adlı yük gemisi.
"Ballista" adlı yük gemisi.

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen gemideki Türk denizcilerin gemilerine döndüğü, geminin Mısır'a gitmek üzere limandan ayrıldığı bildirildi.

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🎥Canlı yayında Spiker, Hafter sözcüsü el-Mismari’ye; 🖍Trablus’a hala niye giremiyorsunuz? Savaş neden bu kadar uzadı? 🖌Türk subayların kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor. 🖍Yani tek bir top mu sizi durduruyor? O zaman ben şöyle anladım: Bu füze topu sizin için en zarar veren şey. 🇹🇷

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  • Edinilen bilgiye göre, Derne açıklarında teknik arıza nedeniyle limana çekilen Grenada bandıralı "Ballista" adlı yük gemisinin, aralarında 3 Türk gemicinin de bulunduğu mürettebatına pasaportları iade edildi.

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Ras El Hilal limanına çekilen geminin Mısır'ın İskenderiye limanına gitmek üzere sefere çıktığı belirtildi. Personel ve gemi ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi.

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Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler, Karayip ülkesi Grenada bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

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