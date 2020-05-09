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Dünya Libyada Hafter milislerinden başkentteki Mitiga Havalimanına roketli saldırı
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Libya'da Hafter milislerinden başkentteki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

Libya'da Hafter'e bağlı milisler Mitiga Havalimanı ve çevresine roketle saldırı düzenledi.Yerel basın ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, roketlerin yol açtığı patlamaların sesleri duyulurken, Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktığı ve yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Haber Merkezi AA
Mitiga Havalimanı ve çevresindeki bölgelere roketle saldırı düzenlendi.
Mitiga Havalimanı ve çevresindeki bölgelere roketle saldırı düzenlendi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki bölgelere onlarca roketle saldırı düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıkları, Hafter milislerinin sabahın erken saatlerinden itibaren başkent Trablus'un tek havalimanı Mitiga ve çevresindeki bölgelere onlarca roketle saldırı yaptığını aktardı.

Yerel basın ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, roketlerin yol açtığı patlamaların sesleri duyulurken, Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktığı ve yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.

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