Libya'da Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

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Bakan Çavuşoğlu: "Vakit uluslararası dayanışma ve uyumlu çalışma vaktidir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Vakit, dayanışma ve uyum içerisinde çalışma vakti ve 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyinin kurulmasıyla olan ilgisini kanıtlama vaktidir." dedi.