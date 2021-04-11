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Dünya Libyada koronavirüse karşı aşılama başladı İlk aşı Başbakan Dibeybeye yapıldı
AFRİKA

Libya’da koronavirüse karşı aşılama başladı: İlk aşı Başbakan Dibeybe’ye yapıldı

Libya’da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama seferberliğine katıldı. Aşılama kampanyasında ilk aşı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Libya’da koronavirüse karşı aşılama başladı: İlk aşı Başbakan Dibeybe’ye yapıldı
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe

Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip korona virüse karşı aşılama devam ederken, Libya da aşılama seferberliğine katıldı. Ülkede virüsle mücadele kapsamında ilk aşı dozları uygulanmaya başlandı. Aşılama kampanyasında ilk aşı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye yapıldı. Dibeybe aşıyı yaptırdıktan sonraki konuşmasında, “Libya’nın Covid-19’a karşı mücadelesinde bugün çok önemli bir gün” dedi.


Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının 101 bin 250 dozluk ilk teslimatı Libya’ya geçtiğimiz hafta ulaşmıştı.

Ülkenin başkenti Trablus’a gelen dozlar, Mitiga Uluslararası Havaalanı’nda teslim alınmıştı. Libya Başbakanı Dibeybe, “İlk korona virüs aşı teslimatını aldık. Libya halkını aşı sistemine kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.


  • Libya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 167 bin 825, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 2 bin 823’e yükseldi.

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