Dünya Libyada meşru hükümetten Hafter yanlılarına çağrı Devlete teslim olun
ORTADOĞU

Libya'da meşru hükümetten Hafter yanlılarına çağrı: Devlete teslim olun!

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Yüksek Devlet Konseyi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e destek veren milislere 'teslim olun' çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac
UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Libyalıların kanları ve canları pahasına iktidarı ele geçirme hırsındaki Hafter’e aldananları egemen devlete teslim olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hafter'e destek verenlerin önünde sadece iki seçenek olduğuna vurgu yapılan açıklamada, devlete teslim olmanın dışındaki seçeneğin "kaybedecek taraf olan Hafter ile aynı sonu paylaşmak" olacağı kaydedildi.

BAŞBAKAN SERRAC BÖLGE KOMUTANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada, UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac dün yaşanan önemli gelişmelerin ardından bölge komutanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

  • Başbakanlıktaki toplantıya Ortak Operasyonlar ve Batı Bölgesi Komutanı General Usame Cuveyli, Orta Bölgesi Komutanı General Muhammed el-Haddad ve Trablus Bölgesi Komutanı General Mervan Emir katıldı.

STRATEJİLER VE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Bölgelerdeki askeri gelişmeler hakkında bilgi alan Serrac'ın komutanlarla yeni dönemde uygulanacak stratejiler ve atılması gereken adımları ele aldığı belirtildi.

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Libya hükümet güçleri dün ülkenin batı bölgelerindeki operasyonlarda yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.


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2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


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