Libya'da selin vurduğu bölgelerde eğitim hayatını toparlama çalışmaları sürüyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgelerde eğitim kurumlarının yüzde 95'inin zarar gördüğünü, 15 beldede toplam 114 okulun sel nedeniyle hasarlı olduğunu bildirdi.





UBH Eğitim Bakanı Musa Mugaryif, afet bölgesinde eğitim yılı için alternatif plan üzerine çalışma yapıldığını ifade etti.





Ayrıca hükümet, selden etkilenen bölgelerdeki bazı okulların bakım-onarımı için Eğitim Tesisleri İdaresine sözleşme izni verilerek 117 okul ve eğitim tesisinin bakımı için 92 milyon dinar (yaklaşık 19 milyon dolar) tahsis edilmesini öngören bir karar yayımladı.

Bu karara göre, Eğitim Tesisleri İdaresinin sorumlu olduğu bakım-onarım projelerini tamamlamak için bir zaman çizelgesi hazırlaması gerekiyor.





UBH Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, 14 Eylül'deki açıklamasında felakete uğrayan beldelerdeki acı durumu göz önüne alarak ülke çapında ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitime 10 gün ara verilmesi kararı aldığını duyurmuştu. Sel felaketinden etkilenen bazı şehirler dışında ülke genelinde 24 Eylül'de eğitim yeniden başladı.

Eğitimin başlamasını geciktiren sebepler





Eğitim Bakanlığı Enformasyon Ofisi Müdürü Abdulaziz İsa, yaptığı açıklamada, "Derne'deki eğitim kurumlarının eğitime hazır olup olmadığına ilişkin değerlendirme devam ettiği için Derne ve bazı komşu beldelerde okullar bu hafta itibarıyla gecikmeli olarak açıldı" dedi.





İsa, bazı beldelerde okulların sel sonrası yeterince temizlenmediğini, bazı okulların da ufak tefek bakım-onarım işlerinin olduğunu aktardı.





Bakanlığın, eğitim-öğretim yılının düzenli bir şekilde ilerlemesi için çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyleyen İsa, felaketten etkilenen bölgelerde öğrencilerin karşılaştığı zorlukların aşılması için çalışmalar yapıldığını ifade etti.





İsa, hem hasar tespiti ve kurumların eğitime hazır olup olmadığının değerlendirilmesi hem de selden etkilenen bölgelere yönelik alternatif çalışma planının geliştirilmesi için komiteler oluşturulduğu bilgisini verdi.





Bakanlık yetkilisi, felakette hayatını kaybeden ya da yaralanan öğretmen sayısıyla ilgili net bilgilere cesetlerin tamamının çıkarılması ve kimlik belirleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ulaşılacağını söyledi.

Öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyaçları var





Üç çocuğu okula giden Derne kentinden Ahmed eş-Şafii, bazı bölgelerde eğitimin ertelenmesinin zorunlu olduğunu belirtti.





Bazı okulların yıkıldığını, bazılarına da yolların tahrip olması nedeniyle ulaşmanın hala tehlikeli olduğunu kaydeden Şafii, şöyle devam etti:





"Derne'deki çocuklar zor bir dönemden geçiyor. Ciddi bir felaket yaşandı. Öğrencilerin eğitimden önce psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Bunları söylerken Derne'nin tamamından bahsetmiyorum. Etkilenen bölgeleri söylüyorum. Çünkü selden etkilenmeyen pek çok bölge de var. Böyle bölgelerde zaten eğitime ara verilmemeli."





Böylesi bir felaketin ardından ilerlemeye daha çok ihtiyaçları olduğunu ifade eden Şafii, "Koca bir yılın kaybı hem bizim için hem de ülke için büyük bir kayıp. Kaybedilenleri telafi etmeliyiz" dedi.





Şafii, yetkili makamlara, felaketten etkilenme derecesine göre kentin bir haritasının oluşturulması ve riskli bölgelerin tespit edilmesi çağrısında bulundu.





Derne'de üniversiteler eğitime henüz başlamadı





Derne'de üniversiteler ulaşım sorunu nedeniyle eğitime henüz başlamadı.





Üniversite öğrencisi Faysal ed-Dirnavi, Derne'deki iki üniversite binasının da selden hiçbir şekilde etkilenmediğini söyledi.





Yolların yıkılması ve okul servislerinin hasar görmesi gibi nedenlerle üniversiteye ulaşımın zor olduğunu belirten Dirnavi, "Eğitim hayatını durdurmak yerine toplu taşıma araçlarıyla öğrencilerin taşınması veya başka çözümler getirilebilirdi. Hayatını kaybeden ve çok sayıda kayıp arkadaşımızın olduğu doğru. Ancak bunlar, eğitimin durması için bir gerekçe değil" dedi.



