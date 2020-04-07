Dünya Libyada silahlı bir grubun düzenlediği baskın sonucu Trablusun suyu kesildi
ORTADOĞU

Libya'da silahlı bir grubun düzenlediği baskın sonucu Trablus'un suyu kesildi

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), silahlı bir grubun, ülkenin güneybatısında su kuyularının bulunduğu Eş-Şuveyrif bölgesine baskın düzenlemesinin ardından başkent Trablus'a su verilemediğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Libya'da hükümete bağlı Yapay Nehir Projesi Otoritesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir grubun, su kuyularının bulunduğu Şuveyrif sahasına baskın düzenleyerek buradaki işçileri, tüm vanaları kapatmaya ve kuyuların çalışmasını durdurmaya zorladığı belirtildi.

Silahlı grubun, talepleri karşılanana kadar Trablus'a giden su kanallarını kapalı tutacağı kaydedilen açıklamada, vanaların kapatılmasının ardından Trablus, Beni Velid, Terhune kentleri ve bunlara komşu bölgeler ile batıda yer alan bazı dağlık bölgelere su verilemeyeceği kaydedildi.

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2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


Silahlı grubun kime bağlı olduğu ve taleplerine ilişkin bilgi verilmedi.

UMH'ya bağlı Öfke Volkanı Operasyonu ise yaptığı açıklamada, su kuyularının olduğu bölgeye baskın düzenleyen ve vanaları kapatan silahlı grubun ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin talimatlarını yerine getirdiğini aktardı.

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  • Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada BM ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemiş ancak Hafter milisleri, saldırılarına devam etmişti.

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