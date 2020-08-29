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Libya'da son durum: İçişleri Bakanı tedbir amaçlı görevden alındı

Libya İçişleri Bakanı tedbir amaçlı görevden alındı

Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı 'tedbir amaçlı' görevden aldı. Kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde Başkanlık Konseyi nezdinde Başağa hakkında soruçturma açılacağı öğrenildi. Yayınlanan kararda, Başağa'nın Trablus ve bazı diğer şehirlerdeki gösteri ve olaylar hakkındaki beyanları hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fethi Başağa
Fethi Başağa

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisinin yayınladığı kararda İçişleri Bakanı Başağa'nın tedbir amaçlı görevden alındığı ve kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde Başağa hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağı kaydedildi.

Kararın devamında şunlara yer verildi:


  • "İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır."

Görevi vekaleten Bakan Yardımcısı yürütecek

  • Kararda, İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.
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