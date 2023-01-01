Libya'daki sel felaketi nedeniyle can kaybı sayısı 3 bin 998'e yükseldi

Son rakamlara göre, Libya'daki selde 3 bin 998 kişi yaşamını yitirdi, 8 ila 9 bin kişi hala kayıp. Son birkaç gün içinde farklı ülkelerden ekipler tarafından 450 kişinin kurtarıldığını biliyoruz. Uydu görüntülerine göre 2 bin 200 bina selden etkilendi. 30 ila 35 bin kişi de yerinden edildi