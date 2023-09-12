Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'yı vurdu. Libya'da yaşanan fırtınanın neden olduğu sel felaketi nedeniyle en az 2000 kişinin öldüğü, 7000 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad, Derne'deki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirirken, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.