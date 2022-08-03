Dünya Libyadaki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahireye getirildi
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Libya'daki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahire'ye getirildi

Mısır, Libya'nın Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesinde yakıt taşıyan tankerin patlamasıyla yaralanan onlarca kişinin tedavi amacıyla askeri uçakla Kahire'ye getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Libyadaki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahireye getirildi
Libya'daki tanker patlaması.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yaralıların taşınması için Libya'ya askeri uçak gönderilmesi talimatı verdiğini ifade etti.

Abdulhafız, Bingazi'ye inen tıbbi donanımlı askeri uçağın, patlamada yaralanan onlarca kişiyi Kahire'deki askeri hastaneye taşıdığını kaydetti. Mısırlı Sözcü, tedavi için Kahire'ye getirilen yaralıların sayısına ilişkin net bilgi vermedi.

7 kişi hayatını kaybetmişti

  • Libya'nın güneyindeki Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesinde 1 Ağustos'ta akaryakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı.
  • Libya Sağlık Bakanı Ramazan Ebu Cennah, yaralılardan ikisini Tunus'a, 5'ini İspanya'ya, 15'ini de İtalya'ya nakletme hazırlığında olduklarını açıklamıştı.

Büyük patlamayla harabeye dönmüştü: Yeniden yıkım tehlikesi var
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Yerel medyaya konuşan askeri yetkililer, siloda yeniden yıkım riskinin yüksek ihtimal olduğunu ve bunun için limana çıkan tüm yolların kapatıldığını ifade etti.
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Olası yıkıma karşı limanın faaliyete kapatıldığı ve çalışanların da eve gönderildiği kaydedildi.
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Siloda daha önce geride kalan tahıl yeniden alev aldı, rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü.
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Silo yakınlarında bulunan sivil savunma ve itfaiye ekipleri de istenmeyen bir duruma karşı için hazır bekletiliyor.
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Büyük patlamanın sembolü olan 48 metre uzunluğundaki tahıl silosu, 31 Temmuz'da bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkılmıştı.
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Beyrut Limanı patlaması<br><br>Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
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Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
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Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.<br><br>
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Büyük patlamayla harabeye dönmüştü: Yeniden yıkım tehlikesi var
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 yıl önce büyük liman patlamasında harabeye dönüşen ve 31 Temmuz'da bir kısmı çöken siloda yeniden her an yıkılma riski bulunuyor.
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