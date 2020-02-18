Dünya Libyalılar devrimin 9uncu yılını Türk bayraklarıyla kutladı
ORTADOĞU

Libyalılar devrimin 9'uncu yılını Türk bayraklarıyla kutladı

Libyalılar, başkent Trablus’un Şehitler Meydanı’nda 17 Şubat Devrimi’nin 9’uncu yılını kutlarken Türk bayrakları da açtı. Kutlamaya katılanlardan Halid Abdullah Mesut, "Libya halkına destek veren Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Hafter milislerine destek veren ülkeleri ise şiddetle kınıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Libyalılar 17 Şubat Devrimi’nin 9’uncu yılını kutlarken Türk bayrakları da açtı
Libyalılar 17 Şubat Devrimi’nin 9’uncu yılını kutlarken Türk bayrakları da açtı

Genç-yaşlı, kadın-erkek on binlerce Libyalı, sabah saatlerinden itibaren meydana akın etti.

Trablus'ta kutlamaların adresi Şehitler Meydanı'nda Libya bayrağından sonra en fazla, Türk bayrağı görüldü.

Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve Libya milli marşının okunmasıyla başlayan törende halka hitap eden Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "devrimin kazanımlarını koruyacaklarını ve saldırganlara karşı sonuna kadar direnmeyi sürdüreceklerini" söyledi.

Akşam saatlerinde de Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, meydana giderek, kalabalığı selamladı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Halid Abdullah Mesut, "büyük Libya halkının 17 Şubat’ta özgürlüğüne kavuştuğunu, takip, dinleme ve siyasi fişlemelerden kurtulduğunu" belirtti.

Libya halkına 42 sene boyunca "Kaddafi büyük lider", "Kaddafi büyük öğretmen", "Kaddafi büyük sporcu" gibi inançları dayattıklarını ifade eden Mesut, halkın 9 yıldır özgür ve onurlu yaşadığını vurguladı.


Mesut, "Libya halkına destek veren Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Hafter milislerine destek veren ülkeleri ise şiddetle kınıyoruz." dedi.

Cahid en-Neıymi de Libya için hayatını feda eden şehitleri anmak ve 17 Şubat Devrimi’nin yıl dönümünü kutlamak için meydana geldiklerini ifade etti.

11 yaşındaki Mira Kaddafi de "Libyalılar olarak halk devrimini bu meydanda coşkuyla kutluyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah, Libya halkını korusun." diye konuştu.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
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NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


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