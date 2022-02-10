Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi Başağa’yı başbakan olarak seçti

Spor

Inaki Pena: "Bu büyük kulübün bir parçası olmak beni heyecanlandırdı"

Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, sarı-kırmızılılara transfer süreciyle ilgili olarak, "Dome ve Ricard hoca bana haber verip Galatasaray’da oynayabileceğimi söyledi. Tekliften dolayı çok mutlu oldum ve oynamak için buraya geldim" dedi. Pena, sarı-kırmızılı kulübün bir parçası olmak ve bu armayı taşımanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.