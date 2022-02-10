Dünya Libyanın doğusundaki Temsilciler Meclisi Başağayı başbakan olarak seçti
ORTADOĞU

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi Başağa’yı başbakan olarak seçti

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçti.

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Haber Merkezi AA
Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi Başağa’yı başbakan olarak seçti
Fethi Başağa

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oturumda, ülkenin doğusundaki milletvekillerinin katılımıyla Meclisi Başkanı Akile Salih'in başkanlığında yapılan oturumda, milletvekillerinin çoğunluğu Başağa lehine oy verdi.

Tobruk'taki oturuma ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmadı.

Ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler 24 Aralık 2021 tarihi itibariyle, Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiğini iddia ediyor.

Eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Misrata kentinden başkan adayı olmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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