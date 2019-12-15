Dünya Libyanın Kahire Büyükelçiliği Mısırdaki faaliyetlerini askıya aldı
ORTADOĞU

Libya’nın Kahire Büyükelçiliği Mısır'daki faaliyetlerini askıya aldı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin Kahire Büyükelçiliği "güvenlik gerekçesiyle" faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Büyükelçilik tarafından Mısır'daki Libya vatandaşlarına hitaben yapılan yazılı açıklamada, faaliyetlerin bugünden itibaren ikinci bir talimata kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, kararın "güvenlik gerekçesiyle" alındığı kaydedildi.
  • Büyükelçilik 4 gün önce, "Mısır’daki faaliyetlerinin askıya alındığı söylentilerine ilişkin" faaliyetlerin devam ettiğini açıklamıştı.

TRABLUS'TA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Mısır Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili herhangi değerlendirme yapılmadı. Ancak Mısır resmi haber ajansı MENA, Büyükelçiliğin ilgili açıklamasını yayımladı.

  • Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hafter’in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yanı sıra Mısır yönetimi tarafından da desteklenmesine rağmen Hafter’a ait Kahire’de temsilcilik bulunmuyor.

İHA'lara yeni yuva: Bölgede kuş uçurmayacaklar
OYNAT 00:47
İHA'lara yeni yuva: Bölgede kuş uçurmayacaklar
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak adına kritik adımlar atmaya devam ediyor. KKTC, Geçitkale Havaalanı'nı Türk İHA ve SİHA'ların kullanımına tahsis etti. Dalaman'dan kalkan insansız hava uçakları yarından itibaren Geçitkale'yi kullanacak. Sondaj gemilerinin güvenliği de buradan sağlanacak.


Her an kırılabilir!

Her an kırılabilir!

'İstanbul'dan yüksek' deyip korkutan açıklamayı yaptı.
Haklarında karar verildi

Haklarında karar verildi

Basın Konseyi Yüksek Kurulundan Turan ve Atilla'ya kınama.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
SİHA'lar Geçitkale'de

SİHA'lar Geçitkale'de

Doğu Akdeniz'de sondaj ve savaş gemilerine eşlik edecekler.
Hava kirliliği<br>had safhada

Hava kirliliği
had safhada

İran'da binlerce kişi hastanelere başvurdu.
229 yıllık tarih<br>yok oluyor

229 yıllık tarih
yok oluyor

İstanbul'daki tarihi kemer hırsızların gözde yeri oldu.
'Yanlışlıkla vurdum'<br>diyerek kaçtı

'Yanlışlıkla vurdum'
diyerek kaçtı

​Kütahya'da borç kavgasında bir kişi yaralandı.
Buz ve don uyarısı

Buz ve don uyarısı

​Doğu illerinde soğuk hava etkili oluyor.
Bakan Pekcan müjdeyi verdi

Bakan Pekcan müjdeyi verdi

1 Ocak'tan itibaren ihracatçıya 'tek tıkla' destek verilecek.
Kesinlikle izin vermeyeceğiz

Kesinlikle izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar 19. Doha Forumu'nda konuştu.
Talep gelirse değerlendiririz

Talep gelirse değerlendiririz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Anne,<br>bebeğinin kokusuyla avunuyor

Anne,
bebeğinin kokusuyla avunuyor

​Esed bombardımanında gözlerini kaybetti.
Kamikaze<br>İHA'lar yolda

Kamikaze
İHA'lar yolda

365 İHA belirlenen kurumlara teslim edilecek.
20 saniyede<br>alıp kaçıyorlar

20 saniyede
alıp kaçıyorlar

Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası: Far hırsızları
Türk sporunda <br>yeni sayfa

Türk sporunda
yeni sayfa

​Yeni yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaçak ciğere dikkat!

Kaçak ciğere dikkat!

Mersin'de 23 ton kaçak ciğer ele geçirilmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.