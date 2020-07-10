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Dünya Libyayı bölmek istiyorlar Rusya tarihi bölge kılıfıyla Libyanın üç parçaya bölünmesinde ısrarcı
ORTADOĞU

Libya’yı bölmek istiyorlar: Rusya 'tarihi bölge' kılıfıyla Libya'nın üç parçaya bölünmesinde ısrarcı

Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) sahadaki başarıları sonrası Türkiye karşıtı cephe, Libya’yı bölme planlarına hız verdi. Mısır ve İsrail, Libya’nın meşrû yönetimi Trablus hükümetini devre dışı bırakarak Tobruk Temsilciler Meclisi ile deniz yetki anlaşması imzalamaya çalışıyor; Rusya ise ülkeyi 3’e bölme planını açıktan ilan etti.

Hatice Saka Yeni Şafak
Hafter - Sergey Lavrov
Hafter - Sergey Lavrov

Mısır ve İsrail’in girişimini Londra merkezli Arap medya kuruluşu Arabi el-Cedid ifşa etti. İddiaya göre Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Mısır ve İsrail ile Akdeniz’de üçlü bir denizcilik anlaşması imzalama konusunda temasları sıklaştırdı. Mısır liderliğindeki istişareler geçtiğimiz mart ayından beri devam ediyor. Üçlü ittifakın en önemli hedefi Türkiye ve UMH arasındaki deniz anlaşmasının önünü kesmek.

ARAYIŞ HIZ KESMİYOR

Hafter, Akdeniz’de Türkiye’yi kuşatmak ve Avrupa’ya gaz ihraç etmek için Tel Aviv projesini uygulamayı amaçlıyordu. Hafter’in hezimeti Akdeniz’deki enerji rekabetindeki Fransa, Yunanistan, Mısır, BAE ve İsrail’i yeni arayışlara yöneltti. Geçtiğimiz ocak ayında Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Ürdün ve İtalya Doğu Akdeniz’de bölgesel bir gaz organizasyonu kurma anlaşması imzalamıştı. Ardından İsrail hükümeti Avrupa’ya gaz ihraç etmek için Akdeniz altında bir boru hattı inşa etmek için Kıbrıs ve Yunanistan ile tartışmalı bir anlaşma imzaladı.

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TRABLUS, TOBRUK, FİZAN

Önceki gün Libya’da ‘acil ateşkes’ çıkışı yapan ve Hafter’in ateşkes anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ileri süren Rusya ise ülkeyi apaçık 3’e bölmek istiyor. Rus haber ajansı Itar-Tass’taki habere göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘üç tarihi Libya bölgesini’ temsil eden devlet organları oluşturma girişimini desteklediklerini söyledi. Lavrov, “Libya’da askeri bir çözüm olmadığını kabul edelim. Yakın zamanda Moskova’yı ziyaret eden Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in öne sürdüğü Libya’nın Trablus, Bingazi ve Fizan şeklinde yönetilme teklifi değerlendirilmeli” dedi. Hafter yanlısı Akile Salih, 9 üyeli Başkanlık Konseyi’nin 3 üyeli olarak yeniden yapılandırılmasını, ülkedeki her bölgenin kendi temsilcilerini seçmesini, Trablus ve Tobruk’taki meclislerin de görev süresinin uzatılmasını önermişti.

Bir blöf daha

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Sisi
  • İsrail emrindeki darbeci Abdulfettah el-Sisi’den Türkiye’ye karşı bir hamle daha geldi. Geçtiğimiz günlerde Sirte-Cufra hattını kırmızı çizgi ilan ederek uluslararası bir suça imza atan Sisi, şimdi de Mısır’ın Libya sınırında düzenlediği askeri tatbikatla kendince ‘gözdağı’ vermeye çalışıyor. Yerel kaynaklara göre Mısır ordusu, hava ve deniz kuvvetlerinin de katıldığı bir tatbikat icra etti. Libya’da darbeci Hafter’in en büyük destekçilerinden Sisi, askeri müdahale mesajını pratiğe döküp bölgeyi ateşe atarsa aynı anda hem Türkiye hem Libya ordusu hem de inşa ettiği barajla Nil Nehri’nin sularını yarıya indiren Etiyopya ile savaşmak zorunda kalacak. Sisi’nin böyle bir maceraya atılması halinde çıkacak iç karışıklarlardan ötürü koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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