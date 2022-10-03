Dünya Litvanya Rus diplomatı istenmeyen adam ilan etti
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Litvanya Rus diplomatı istenmeyen adam ilan etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Litvanya ile Rusya karşı karşıya geldi… Litvanya Dışişleri Bakanlığı bugün Rusya’nın ülkedeki en yüksek rütbeli diplomatı olan maslahatgüzarı istenmeyen adam yani persona non grata ilan etti.

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Litvanya Rus diplomatı istenmeyen adam ilan etti
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Litvanya ile Rusya karşı karşıya geldi…

Litvanya Dışişleri Bakanlığı bugün Rusya’nın ülkedeki en yüksek rütbeli diplomatı olan maslahatgüzarı istenmeyen adam yani persona non grata ilan etti.

Yapılan açıklamada, “Diplomatın hareketleri ve açıklamaları bir diplomatın statüsüne uygun değil ve ülkemizin içişlerine karışması anlamına geliyor” dedi. Litvanya, Rusya’nın büyükelçisini Nisan ayında sınır dışı etmiş ve kendi büyükelçisini de merkeze çekmişti.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, maslahatgüzarın açıklamalarının detayını kamuoyu ile paylaşmadı. Rus güçlerinin Ukrayna’nın Bucha kasabasında sivilleri öldürdüğünün ortaya çıkmasından sonra Litvanya ile Rusya arasındaki ilişkiler gerilemişti.

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