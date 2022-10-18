Dünya Londrada Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı
AVRUPA

Londra'da Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı

İngiltere'de Londra polisi, Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli bir paket bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, şüpheli pakette bomba bulunmadığını söyledi. Trafiğe kapatılan Downing Caddesi'ne giden Whitehall yolunun, açılmaya başladığı kaydedildi.

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Haber Merkezi Diğer
Londrada Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı
Londra

İngiliz polisi, Başkent Londra'da Başbakanlık Konutu'nun bulunduğu Downing Street'te şpheli bir paketin bulunduğunu açıkladı.

Polis, "18 Ekim'de yerel saatle 11:42'de (TSİ 13:42) Whitehall'daki şüpheli bir paket bildirimi için arandık" dedi.

Bununla birlikte polis, Londra'nın hükümet bölgesinin merkezinde, Başbakan Liz Truss'un ofisinin ve konutunun bulunduğu Downing Caddesi ve yakınındaki Whitehall yolunun trafiğe kapatıldığını söyledi. Reuters'ın aktardığına göre Whitehall yolu güvenlik koridoru oluşturulduktan sonra açılmaya başladı.

PAKETTEN BOMBA ÇIKMADI

Uzmanların incelemelerinin ardından şüpheli pakette bomba bulunmadığı anlaşıldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da söz konusu bölgelerdeki insanların tahliyesine ilişkin gönderiler paylaşıldı.

Whitehall, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'nın Westminster semtinde bulunan bir caddeyi oluşturuyor. Cadde, Trafalgar Meydanı'ndan başlayarak Parlamento Meydanı'na kadar devam ediyor. Çok sayıda devlet binasına ev sahipliği yapması nedeniyle Birleşik Krallık hükümetinin merkezi olarak biliniyor.

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