Londra'da Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı

Ekonomi

Bakan Kirişci: 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcıya 3 milyar 55 milyon lira hibe ödendiğini belirterek, "Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık." dedi.