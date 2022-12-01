​Londra'da taksicilik yapan Afrika vatandaşından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Onu çok seviyorum o iyi ve şeffaf bir adam

AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan, sosyal medya hesabından İngiltere'nin başkenti Londra'da çekilen bir görüntüyü paylaştı.

Londra'da taksicilik yapan bir Afrika vatandaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirdi.

"ONU SEVİYORUM ÇÜNKÜ O İYİ BİR ADAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ifade eden taksici şunları söyledi:

"Onu seviyorum çünkü o iyi bir adam. Afrika'ya yardım ediyor. Somali'ye barış getiriyor. Kongo'nun geleceğini inşa etmesine yardım ediyor. Onu çok seviyorum, o iyi bir adam. O şeffaf bir adam. Diğer aptal İngiliz insanlar gibi değil. Boris Johnson, Amerikalı adam gibi değil. Onlar sadece kendi çıkarını düşünüyor, bizim insanımıza yardım etmiyorlar. "

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