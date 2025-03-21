Londra'nın en büyük havalimanında elektrik kesintisi krizi: 291 bin yolcu etkilendi

Kentim en büyük havalimanı olan Heathrow'u besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının büyük çaplı bir elektrik kesintisine neden olmasının ardından, havalimanının bu gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

1351 uçuşu etkiledi

FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, havalimanının kapatılmasıyla bugün en az 1351 uçuş etkilendi. Söz konusu uçuş aksaklıklarından 291 bin yolcunun etkilendiği belirtiliyor. Havalimanından yapılan açıklamada, gelecek günlerde de uçuşlarda önemli ölçüde aksaklık olabileceği bildirildi.

100 bin evde elektrik kesildi