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Londra'nın en büyük havalimanında elektrik kesintisi krizi: 291 bin yolcu etkilendi

Londra'nın en büyük havalimanında elektrik kesintisi krizi: 291 bin yolcu etkilendi

15:4121/03/2025, Cuma
AA
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Londra Heathrow Havalimanı'nın bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve sonrasındaki elektrik kesintisi sebebiyle gece yarısına kadar kapatılmasından 1300'den fazla uçuş etkilendi.

Kentim en büyük havalimanı olan Heathrow'u besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının büyük çaplı bir elektrik kesintisine neden olmasının ardından, havalimanının bu gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

1351 uçuşu etkiledi

FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, havalimanının kapatılmasıyla bugün en az 1351 uçuş etkilendi. Söz konusu uçuş aksaklıklarından 291 bin yolcunun etkilendiği belirtiliyor. Havalimanından yapılan açıklamada, gelecek günlerde de uçuşlarda önemli ölçüde aksaklık olabileceği bildirildi.

100 bin evde elektrik kesildi

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı El Miliband, trafo merkezinin yedek jeneratörünün de devre dışı kalmış gibi göründüğünü belirterek, elektriğin sağlanması için National Grid şirketinin elinden geleni yaptığını söyledi. Yangın sonrası yaşanan kesinti nedeniyle bölgede ilk etapta 100 bin evin elektriksiz kaldığını kaydeden Miliband, bu sayının kısa süre önce 4 bine düştüğünü aktardı.

#elektrik kesintisi
#Heathrow Havalimanı
#Londra
#İngiltere

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