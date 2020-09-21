Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ekonomik krize karşı bu sözlerle uyardı: Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ülkede yaşanbilecek ekonomik krize karşı sert sözlerle uyarıda bulundu. Hükümet kurma aşamasını değerlendiren Avn "Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz" dedi.

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KAYBEDECEK BİR DAKİKA BİLE YOK

Lübnan'da Beyrut patlamasının ardından istifa eden hükümetin yerine yeni hükümet kurulacak. Lübnan'da yaşanabilecek siyasi ve ekonomik krizlere işaret eden Cumhurbaşkanı "Lübnan'ın kaybedecek bir dakikası bile yok" ifadelerini kullandı.

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"ÇÖZÜM GÖRMÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Avn, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in Saray'a 4 kez çıktığını ancak hiçbirinde kabinesini sunamadığını belirterek, yakın zamanda ufukta bir çözüm görmediğini dile getirdi.

Edib'in siyasi grupların liderlerinin görüşleriyle kabinesini kurmak istemediği söyleyen Avn, "Edib, bakanlıkların dini mezhebe ait olması yerine her dönemde farklı mezhepler arasında değişecek şekilde bir öneriyle geliyor ve ulusal bir mutabakat olmadığı sürece hükümeti kurmaya yanaşmıyor." diye konuştu.