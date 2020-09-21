Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ekonomik krize karşı bu sözlerle uyardı Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz
ORTADOĞU

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ekonomik krize karşı bu sözlerle uyardı: Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz

Lübnan'da hükümetin yeniden kurulma sürecini değelendiren Cumhurbaşkanı Mişel Avn ekonomik krize işaret ederek "Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz" dedi. Hükümet kurma krizi hakkında konuşan Avn "Lübnan'ın kaybedecek bir dakikası bile yok" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ülkede yaşanbilecek ekonomik krize karşı sert sözlerle uyarıda bulundu. Hükümet kurma aşamasını değerlendiren Avn "Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz" dedi.

Beyrut’taki patlamadan bir ay sonra enkaz altından yaşam sinyali geldi
DÜNYA
Beyrut’taki patlamadan bir ay sonra enkaz altından yaşam sinyali geldi

KAYBEDECEK BİR DAKİKA BİLE YOK

Lübnan'da Beyrut patlamasının ardından istifa eden hükümetin yerine yeni hükümet kurulacak. Lübnan'da yaşanabilecek siyasi ve ekonomik krizlere işaret eden Cumhurbaşkanı "Lübnan'ın kaybedecek bir dakikası bile yok" ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın
DÜNYA
Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın

Nusret'ten Lübnan için rekor ciro: 1 günde 442 bin TL
HAYAT
Nusret'ten Lübnan için rekor ciro: 1 günde 442 bin TL

"ÇÖZÜM GÖRMÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Avn, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in Saray'a 4 kez çıktığını ancak hiçbirinde kabinesini sunamadığını belirterek, yakın zamanda ufukta bir çözüm görmediğini dile getirdi.

Edib'in siyasi grupların liderlerinin görüşleriyle kabinesini kurmak istemediği söyleyen Avn, "Edib, bakanlıkların dini mezhebe ait olması yerine her dönemde farklı mezhepler arasında değişecek şekilde bir öneriyle geliyor ve ulusal bir mutabakat olmadığı sürece hükümeti kurmaya yanaşmıyor." diye konuştu.

Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:52
Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.
Abone Ol Google News
Türkiye onu konuşmuştu

Türkiye onu konuşmuştu

​El arabasını silerken görüntülenen işçiye bir maaş ikramiye.
Rus zırhlısından PYDli terörist indi

Rus zırhlısından PYD'li terörist indi

​Suriye'nin kuzeyinden terör örgütüyle iş birliği görüntüsü.
Kaftancıoğlu ve Yarkadaş arasında istifa eden CHPliler tartışması büyüyor

​Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

​Fiyatlar ikiye katlanınca harekete geçtiler.
Yeni dünya düzeninin kurucusu

Yeni dünya düzeninin kurucusu

​Çin, geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda hızla ilerliyor.

Vedat Muriqi'nin düğündeki görüntüsü tepki çekmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.