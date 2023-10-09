Lübnan Genelkurmay Başkanı ile UNIFIL Komutanı görüştü: Sınır güvenliği ele alındı

İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu. İsrail basınında, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılar karşısında ülkesinin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını söylemişti.