Lübnan kriz derinleşiyor: Stoklardan temin edilen yakıtla birkaç saat elektrik verilecek

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Deyr Ammar Elektrik Santrali ile güneydeki Zahrani Elektrik Santralinin ordu stoklarından sağlanan 6 milyon litrelik yakıt sayesinde yeniden üretime başladığını bildirdi. Böylece elektrik santrallerinde yakıt tüketimi yaşanmadan önceki üretim kapasitesini yeniden yakaladıklarını aktaran Fayyad, Lübnan Silahlı Kuvvetleri stoklarından elde ettikleri yakıtın 3 günlük ihtiyaçlarını karşılayacağına işaret etti.

"Üretim kapasitesini korumaya devam edeceğiz"

Deyr Ammar ve Zahrani elektrik santrallerinin 3 gün sonra duracağına dikkati çeken Fayyad, şu ifadeleri kullandı: "Her iki santralin durmasının ardından Beyrut'taki Ez-Zuk ve El-Ciyye elektrik santralleri hizmete girmiş olacak. Bu iki santral için dün akşam ülkeye ulaşan yakıtın uygunluk testleri bittikten sonra kullanılmaya başlanacak. Böylece elektrik şebekesindeki dengeyi korumak için 500 megavatlık üretim kapasitesini korumaya devam edeceğiz."

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Elektrik Kurumunun kullanımına sunulacak yakıt ithalatı için Merkez Bankasının 8 Ekim'de 100 milyon dolarlık ödeneğe onay verdiğini de aktaran Bakan Fayyad, bununla ekim ayının sonu itibarıyla elektrik üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Lübnanlılar aylardır günde 2-3 saat elektrik hizmeti alabiliyor

Lübnan'da, Merkez Bankasının rezervlerinin erimesi, hükümetin 13 ay boyunca kurulmaması ve bundan dolayı yaşanan yakıt krizi nedeniyle vatandaşlara maksimum 2 ila 3 saat elektrik hizmeti sunuluyor. Ülkenin normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3 bin 200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim bir süredir 500 megavata kadar gerilemişti.

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2-3 saatlik elektrik hizmeti de çökmüştü

Yakıt krizine bağlı olarak dün Lübnan Elektrik Kurumuna ait iki ana santral Deyr Ammar ile Zahrani'nin üretime ara vermesinin ardından, vatandaşın şebekeden aldığı günlük 2-3 saatlik elektrik hizmeti de çökmüştü. Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, yakıtı karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da yüksek tutuyor.

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Akşam 18.00-19.00 saatlerinden gece 00.00'a kadar mahalle jeneratörlerinden yüksek ücret karşılığında 5 veya 10 amperlik elektrik hizmeti alan Lübnanlılar, saat 00.00'dan sonra ise geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalıyor.