Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Lübnan makamları Türkiyeye hakaret edilmesine karşı harekete geçti
ORTADOĞU

Lübnan makamları Türkiye'ye hakaret edilmesine karşı harekete geçti

Lübnan makamları, Türkiye'nin tepkisi üzerine canlı yayın sırasında sarf edilen hakaret içerikli sözlere karşı harekete geçti. Lübnan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Hani Şumaytili, konu ile ilgili yasalar çerçevesinde uygun adımların atılmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Lübnan'da Türkiye karşıtı açıklamalar büyük tepki çekmişti.
Lübnan'da Türkiye karşıtı açıklamalar büyük tepki çekmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, 10 Haziran Çarşamba günü Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian ile konuğu eski Çevre Bakanı Viam Vehhab'ın canlı yayın sırasında Türkiye'ye hakaret etmesine dair Lübnan Dışişleri Bakanlığına mesaj gönderdi.

Yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında Türkiye'nin halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açık hakaret sayılan sözlerin "ifade özgürlüğünü" aştığı, dolayısıyla bunun hiçbir şekilde kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan mesajda, Türkiye'ye yönelik sözlü hakaret şiddetle kınandı.

  • Mesajda, Lübnanlı ilgili makamlardan, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı basında gerekli saygının korunması talebinde bulunuldu.

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADIM ATILMASINI İSTEDİ

Lübnan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Hani Şumaytili de Enformasyon Bakanlığına hitaben yayımladığı açıklamada, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin mesajına dikkati çekti.

Açıklamada, "Profesyonel mesleki kuralların dışına çıkıldığında Lübnan'ın diğer ülkelerle ortak çıkarlara dayalı ilişkileri olumsuz etkileniyor." ifadeleri kullanılarak, konuyla ilgilenilmesi ve ilgili yasalar çerçevesinde uygun adımların atılması istendi.

Türkiye'ye hakaret içeren ifadeler Lübnan halkını sokağa döktü
OYNAT 00:57
Türkiye'ye hakaret içeren ifadeler Lübnan halkını sokağa döktü
Lübnan'da bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanılmıştı. Lübnan halkı, televizyon kanalının önünde toplanarak Erdoğan ve Türkiye'ye destek sloganları attı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Ermeni asıllı Der Haroutian, çarşamba akşamı canlı yayın sırasında, konuğu eski Çevre Bakanı Vehhab ile Osmanlı Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

Sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından dün söz konusu televizyon kanalının başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve Trablusşam kentinde kalabalıklar tarafından gösteriler düzenlenmişti.

Lübnanlı avukat Muhammed Ziyad Caafil de söz konusu kışkırtıcı ifadeleri nedeniyle Der Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Caafil, "Der Haroutian, yerel bir televizyon kanalında sunduğu program sırasında kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle, Lübnan'ın ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan’da Ermeni sunucu Türkiye’ye hakaret edince Lübnanlılar sokağa döküldü
DÜNYA
Lübnan’da Ermeni sunucu Türkiye’ye hakaret edince Lübnanlılar sokağa döküldü

Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu hakkında suç duyurusu
DÜNYA
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu hakkında suç duyurusu

Hafter İsrail'den yardım istiyor: Hiç bir zaman Tel Aviv'in düşmanı olmayacağız
DÜNYA
Hafter İsrail'den yardım istiyor: Hiç bir zaman Tel Aviv'in düşmanı olmayacağız
Abone Ol Google News
LGS giriş bilgileri yayımlandı

LGS giriş bilgileri yayımlandı

MEB açıkladı, yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiriyor.
Tüm Akdenizemüdahale mesajı

Tüm Akdeniz'e
müdahale mesajı

TSK tatbikatının ne anlama geldiğini uzmanlara sorduk.
Sular çekilince ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı

Tarihi mezarlar kaçak kazı yapanların hedefi oldu.
Her evden<br>bir kişiye izin

Her evden
bir kişiye izin

​Muhtarda koronavirüs çıktı köy girişe kapatıldı.
Önce yıkıldı <br>sonra sevindi

Önce yıkıldı
sonra sevindi

İtalya'da 3 ay sonra ilk maç oynandı.
Kafa kafaya çarpıştılar

Kafa kafaya çarpıştılar

Feci ​kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Vatandaşı<br>sokağa döktü

Vatandaşı
sokağa döktü

Esrarengiz koku üzerine ​AFAD ekipleri çağrıldı.
İsyan<br>Afrika'ya sıçradı

İsyan
Afrika'ya sıçradı

​İnsanlar kanlı tarihlerini sorguluyor.
Twitter’ın yaptığı tarihi bir skandal

Twitter’ın yaptığı tarihi bir skandal

​"İdeolojik propaganda makinesine dönüştü."
Lübnan'da<br>Erdoğan sesleri

Lübnan'da
Erdoğan sesleri

​Binlerce kişi Türkiye'ye hakaret eden sunucuya tepki gösterdi.
Koronaya karşı<br>ilk yerli ilaç

Koronaya karşı
ilk yerli ilaç

​İlk numunesi Varank'a sunuldu.
Ayasofya için kim ne dedi?

Ayasofya için kim ne dedi?

​İç siyaset değil, 86 yıllık özlem.
ABD zorda

ABD zorda

​Trump'tan milli birlik çağrısı.
Akdeniz'de büyük tatbikat

Akdeniz'de büyük tatbikat

​TSK, Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı.
Mülakat heyeti<br>FETÖ'cü çıktı

Mülakat heyeti
FETÖ'cü çıktı

​Askeri okul mülakat sınavlarında görev yapanların...
'Benim için <br>futbol bitecek'

'Benim için
futbol bitecek'

Belözoğlu, Kayserispor maçı sonrası açıkladı.
Vali uyarmıştı

Vali uyarmıştı

İşte Şanlıurfa'nın sokak sokak koronavirüs haritası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.