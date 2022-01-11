Dünya Lübnan Medyası Türkiye Orta Asyadaki etkisini yeniden canlandırmaya çalışıyor
ORTADOĞU

Lübnan Medyası: Türkiye Orta Asya’daki etkisini yeniden canlandırmaya çalışıyor

Lübnan’lı medya kuruluşu L'Orient-Le Jour, Türkiye’nin Orta Asya’daki kültürel ve tarihi konumuna dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde Türkiye’nin Türk halkının bulunduğu Türk yurdunda kültürel açıdan yakın halklara ve yeni doğan devletlere bir rehber rolü üstlendiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lübnan Medyası: Türkiye Orta Asya’daki etkisini yeniden canlandırmaya çalışıyor
Türk Devletleri Teşkilatı.

Saffet Özdemir

"Kazakistan benzeri görülmemiş gösterilerle sarsılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığını yürüttüğü Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ı kapsayan Türk Devletleri Örgütü'nün üye ülkelerinin liderleriyle görüştükten sonra, ülkesinin dayanışmasını ifade etti. Ankara'nın "gerektiğinde her türlü bilgi ve teknik tecrübeyi paylaşmaya hazır" olduğunu da sözlerine ekledi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

“ETKİSİNİ YENİDEN CANLANDIRIYOR”

Avrupa Üniversitesi'nde profesör ve Gürcistan merkezli düşünce kuruluşu Geocase'in Ortadoğu araştırmaları direktörü Emil Avdaliani analizinde şu ifadeye yer verdi: "Ankara son zamanlarda ve özellikle ikinci Dağlık Karabağ savaşından sonra Orta Asya'daki etkisini yeniden canlandırmaya çalıştı".

L'Orient-Le Jour.
L'Orient-Le Jour.

“TÜRKİYE BİR KAZANÇ”

İtalya Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nde Rusya, Kafkasya ve Orta Asya Merkezi'nde Araştırma Görevlisi olan Eleonora Tafuro Ambrosetti ise “Astana için, Türkiye kadar güçlü bir aktörle iş birliği yapmanın bir kazanç olduğunu” belirtti.

İLK TANIYAN ÜLKE TÜRKİYE

"Kazakistan, her şeyden önce, Sovyet sonrası bölgede sıklıkla gözlemlenen ve bu nedenle Rusya veya Çin'e çok fazla bağlı kalmayarak ittifaklarını çeşitlendirmeye çalışan uzun birçok vektörlü dış politika geleneğine sahiptir. Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğundan, Ankara ile Nursultan arasındaki yakınlık siyasi terimlere de yansıdı".

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