Lübnan Medyası: Türkiye Orta Asya’daki etkisini yeniden canlandırmaya çalışıyor

Saffet Özdemir

"Kazakistan benzeri görülmemiş gösterilerle sarsılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığını yürüttüğü Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ı kapsayan Türk Devletleri Örgütü'nün üye ülkelerinin liderleriyle görüştükten sonra, ülkesinin dayanışmasını ifade etti. Ankara'nın "gerektiğinde her türlü bilgi ve teknik tecrübeyi paylaşmaya hazır" olduğunu da sözlerine ekledi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

“ETKİSİNİ YENİDEN CANLANDIRIYOR”

Avrupa Üniversitesi'nde profesör ve Gürcistan merkezli düşünce kuruluşu Geocase'in Ortadoğu araştırmaları direktörü Emil Avdaliani analizinde şu ifadeye yer verdi: "Ankara son zamanlarda ve özellikle ikinci Dağlık Karabağ savaşından sonra Orta Asya'daki etkisini yeniden canlandırmaya çalıştı".

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L'Orient-Le Jour.

“TÜRKİYE BİR KAZANÇ”

İtalya Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nde Rusya, Kafkasya ve Orta Asya Merkezi'nde Araştırma Görevlisi olan Eleonora Tafuro Ambrosetti ise “Astana için, Türkiye kadar güçlü bir aktörle iş birliği yapmanın bir kazanç olduğunu” belirtti.

İLK TANIYAN ÜLKE TÜRKİYE

"Kazakistan, her şeyden önce, Sovyet sonrası bölgede sıklıkla gözlemlenen ve bu nedenle Rusya veya Çin'e çok fazla bağlı kalmayarak ittifaklarını çeşitlendirmeye çalışan uzun birçok vektörlü dış politika geleneğine sahiptir. Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğundan, Ankara ile Nursultan arasındaki yakınlık siyasi terimlere de yansıdı".

DÜNYA İtalya medyası da Kazakistan'daki olayları Türkiye'ye bağladı

DÜNYA Fransız basını Le Monde'den 'Kazakistan' analizi: Türk Devletleri Teşkilatı'nın önünü kesmek istiyorlar