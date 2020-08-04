Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı: Beyrut Limanı'ndaki patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 700 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 50 kişinin öldüğünü, 2 bin 700 kişinin yaralandığını belirtti.
- Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 50 kişinin öldüğünü, 2 bin 700 kişinin yaralandığını belirtti.
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