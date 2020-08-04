Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı: Beyrut Limanı'ndaki patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 700 kişi yaralandı

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Malatya'da deprem üstüne deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesi bu kez 4.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Pütürge’de 4.4 ile 1.7 arasında 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Son olarak ise saat 21.40'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.