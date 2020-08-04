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Dünya Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı Beyrut Limanındaki patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 700 kişi yaralandı
ORTADOĞU

Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı: Beyrut Limanı'ndaki patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 700 kişi yaralandı

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 2 bin 700 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama meydana geldi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 50 kişinin öldüğünü, 2 bin 700 kişinin yaralandığını belirtti.

  • Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

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Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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