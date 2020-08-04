Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı: Beyrut Limanı'ndaki patlamada 63 kişi öldü, 2 bin 700 kişi yaralandı Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 63 kişi öldü, 2 bin 700 kişi yaralandı.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2020, 21:54 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2020, 00:58 AA