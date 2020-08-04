Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı: Beyrut Limanı'ndaki patlamada 78 kişi öldü, 4 bin 700 kişi yaralandı

Dünya

Rusya Afrika'ya yerleşiyor

Rusya’nın Afrika ülkeleriyle askeri iş birliğini yoğunlaştırdığı ve 6 ülkede askeri üs kurma konusunda izin aldığı ileri sürüldü. Rusya’nın kısmen gizli, kısmen de resmi olarak ilgili ülkelerin askerlerini eğittiği aktarılan haberde, bu çerçevede Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 180 Rus askerin görev yaptığı ifade edildi.