Dünya Lübnanda benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor Akaryakıt tükenmek üzere
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Lübnan'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor: Akaryakıt tükenmek üzere

Lübnan'da yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birkaç haftadır önünde uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında yakıt stokunun tükenmek üzere olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Lübnanda benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor: Akaryakıt tükenmek üzere
Lübnan'da uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında "akaryakıtın tümüyle tükenmek üzere" olduğu uyarısı.

Lübnan'da yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birkaç haftadır önünde uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında yakıt stokunun tükenmek üzere olduğu bildirildi.

Ülkedeki Yakıt Dağıtım Şirketleri Temsilcisi Fadi Ebu Şakra, yerel basına yaptığı açıklamada, stoklarda ciddi düşüş olduğunu belirterek, benzin istasyonlarında tümüyle pompaların kapanmaması için ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yakıt bitmek üzere

Halihazırda ülkedeki tüm benzin istasyonlarının mevcut stoklarını kullandığını aktaran Ebu Şakra, "Yakıtın tümüyle bitmesine çok yaklaştık." uyarısında bulundu.

Bunun ertelenmeye gelmeyecek bir mesele olduğunu vurgulayan Ebu Şakra, ilgili makamlarla iletişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Devletin sübvanse ettiği yakıt yasa dışı yollarla Suriye'ye gidiyor

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden yüzde 85 sübvanse ediyor.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında yaptığı açıklamada, fiyat farkı nedeniyle benzinin yasa dışı yollarla Lübnan'dan Suriye'ye götürüldüğünü belirtmişti.

Ekonomi uzmanları da Lübnan Merkez Bankası sübvansiyonu sürdüğü sürece Lübnan-Suriye sınırındaki akaryakıt kaçakçılığının durmayacağına dikkat çekiyor.

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