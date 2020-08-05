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Lübnan'da dehşet: Beyrut'taki patlayıcı deposu infilak etti: 78 ölü, 4 bin yaralı

Beyrut’ta dehşet: Patlayıcı deposu infilak etti!

Lübnan’ın başkenti Beyrut dün akşam dehşet verici bir patlamayla sarsıldı. Limandaki bulunan patlayıcı deposunun infilak etmesiyle 78 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 4000’den fazla kişi de yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyrut'taki feci patlamanın etkisiyle en az 50 kişi öldü, 2’si Türk 3000 kişi de yaralandı.
Beyrut'taki feci patlamanın etkisiyle en az 50 kişi öldü, 2’si Türk 3000 kişi de yaralandı.

Lübnan’daki Beyrut Limanındaki bir depoda dün akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlama nedeniyle 78 kişinin öldüğünü 4000 kişinin yaralandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da patlamada 2 Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi’nde büyük hasar oluştu.

Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
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Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.


KETAİB PARTİSİ YÖNETİCİSİ ÖLDÜ

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söylerken, Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, patlamanın kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda yaşandığını söyledi. Bu arada Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti. Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçiliği de patlamada elçilik binasında hasar oluştuğunu ve büyükelçi Yerzhan Kalekenov’un yaralandığını açıkladı.

Beyrut'taki patlamada bir babanın çocuğuyla yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı
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Beyrut'taki patlamada bir babanın çocuğuyla yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamada, bir babanın çocuğuyla yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Şiddetli patlama sonrasında babanın çocuğunu kucağına alarak masanın altına girdiği görülüyor. Korkunç patlama ile beraber çevrede büyük hasar oluşurken hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.


HİZBULLAH VE İSRAİL YALANLADI

Lübnan Hizbullah’ı patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı. Hizbullah’a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İsrailli yetkililer de patlamayla ilgilerinin olmadığını iddia etti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, İsrail’in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi’nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu. Patlamanın etkisiyle bölgedeki binaların camları kırıldı, bazılarının balkonları çöktü. Çok sayıda kişi de patlamanın şiddetiyle etrafa saçılan parçalar ve enkaz nedeniyle yaralandı.

SUİKAST DAVASINA GÜNLER KALA

Eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada Hariri’nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi. Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi’nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Hiroşima’ya benzetti

  • Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut’un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
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Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.

Türkiye yardıma hazır

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kalın, “Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır” ifadelerine yer verdi.

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