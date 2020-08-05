Beyrut’ta dehşet: Patlayıcı deposu infilak etti!

Lübnan’daki Beyrut Limanındaki bir depoda dün akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlama nedeniyle 78 kişinin öldüğünü 4000 kişinin yaralandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da patlamada 2 Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi’nde büyük hasar oluştu.
KETAİB PARTİSİ YÖNETİCİSİ ÖLDÜ
Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söylerken, Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, patlamanın kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda yaşandığını söyledi. Bu arada Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti. Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçiliği de patlamada elçilik binasında hasar oluştuğunu ve büyükelçi Yerzhan Kalekenov’un yaralandığını açıkladı.
HİZBULLAH VE İSRAİL YALANLADI
Lübnan Hizbullah’ı patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı. Hizbullah’a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İsrailli yetkililer de patlamayla ilgilerinin olmadığını iddia etti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, İsrail’in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.
SUİKAST DAVASINA GÜNLER KALA
Eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada Hariri’nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi. Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi’nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi dikkati çekiyor.
Hiroşima’ya benzetti
- Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut’un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.
Türkiye yardıma hazır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kalın, “Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır” ifadelerine yer verdi.