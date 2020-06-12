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Dünya Lübnanda Ermeni sunucu Türkiyeye hakaret edince Lübnanlılar sokağa döküldü
ORTADOĞU

Lübnan’da Ermeni sunucu Türkiye’ye hakaret edince Lübnanlılar sokağa döküldü

Lübnan’da bir televizyon kanalında program yapan Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian, yayın sırasında Türkiye’ye hakaret etti. Lübnanlılar ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü ve Haroutian’ı protesto etti.

Haber Merkezi DHA
Lübnanlılar sokağa döküldü.
Lübnanlılar sokağa döküldü.

New TV sunucusu Haroutian'ın dün akşam bulunduğu canlı yayın sırasında Türkiye aleyhinde söylediği hakaret dolu sözler, Lübnan'da halkın tepkisine yol açtı.

Dün akşamdan beri sosyal medyada gelen tepkiler üzerine bugün de New TV'nin Beyrut'taki merkezi önünde kalabalıklar tarafından protestolar düzenlendi.

Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu hakkında suç duyurusu
DÜNYA
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu hakkında suç duyurusu

Lübnanlılar sokağa döküldü.

DESTEK SLOGANLARI ATILDI

Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları atan göstericiler, sunucunun Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden fitne oluşturduğunu vurguladı.

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