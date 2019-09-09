Dünya Lübnanda Hizbullah eski yetkilisi evinde ölü bulundu
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Lübnan'da Hizbullah eski yetkilisi evinde ölü bulundu

Lübnan'da Hizbullah örgütünün eski yetkililerinden Ali Hatum'un evinde ölü bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, ölüm nedenini öğrenmek için adli tıp desteğiyle soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Lübnan'da Hizbullah örgütünün eski yetkililerinden Ali Hatum
Lübnan'da Hizbullah örgütünün eski yetkililerinden Ali Hatum

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Hizbullah'ın eski sorumlularından Hatum, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Burc el-Baracine bölgesindeki evinde ölü bulundu.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, ölüm nedenini öğrenmek için adli tıp desteğiyle soruşturma başlattı.

Bu arada Lübnan yerel basınındaki haberlerde; Hatum'un, halihazırda Beyrut ve güney bölgesinde Hizbullah'a bağlı "İsrail'e Direniş Seriyeleri" sorumlusu olduğu öne sürüldü.

Ölüm nedeni intihar olabilir

Hatum'un ölüm nedeninin intihar olabileceğine işaret edilen haberlerde, daha fazla detaya yer verilmedi.

Ölüm nedeninin cinayet olarak açıklanması durumunda, İsrail ile Hizbullah örgütü arasında son dönemde yaşanan gerginliği etkileyebileceği ifade ediliyor.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını, buna karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

  • Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü de İsrail'in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurduğunu açıklamıştı. Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını bildirmişti.
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