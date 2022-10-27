Lübnan’da kolera salgını: Ölü sayısı artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk olarak 6 Ekim’de görülmeye başlanan ve kuzey bölgelerinde yayılan kolera vakalarına ilişkin yeni verileri paylaştı.

Bakanlığın internet sayfasından yapılan açıklamada, kolera nedeniyle 4 kişinin daha hayatını yaşamını yitirdiği ve 110 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkede kolera kaynaklı toplam can kaybının 14’e, vaka sayısının da 913’e yükseldiği aktarılan açıklamada, vakaların genellikle ülkenin kuzeyindeki Akkar, Trablusşam kentleri ve Baalbek vilayetinde görüldüğü bilgisine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 6 Ekim’de ülkede 1993’ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti.

Ülkede kolera kaynaklı ilk ölüm ise 12 Ekim’de kaydedilmişti.

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Sağlık Bakanı Firas Abyad, 19 Ekim’de yaptığı açıklamada, koleranın yayılması ve ölümlere yol açmasına içme suyunun temin edildiği kaynaklardaki kirliliğin neden olduğunu söylemişti.

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