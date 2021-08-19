​Lübnan'da patlamada yaralanan vatandaşlar nakliye uçaklarıyla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Lübnan'da 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlar nakliye uçaklarıyla tedavi için Türkiye'ye getirildi. Beyrut'taki Türk konsolosluğu paylaştığı mesajda patlamada ağır yaralananların yapılan operasyonla Türkiye'ye nakledildiği bilgisini paylaştı.

YARALILAR AMBULANS UÇAKLARIYLA NAKLEDİLDİ

Konsolosluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada

"Akkar'da meydana gelen trajik patlamada ağır yaralananlar dün gece yapılan operasyonla başarıyla ülkemize nakledildi." ifadeleri kullanıldı.

#Akkar'da meydana gelen trajik patlamada ağır yaralananlar dün gece yapılan operasyonla başarıyla ülkemize nakledildi.



Ambulans uçak, acilen ihtiyaç duyulan ilaçlarla dolu olarak Beyrut’a geldi.

🇹🇷🇱🇧 pic.twitter.com/dIFj3W1YVN — Turkish Embassy in Beirut (@tcembassybeirut) August 16, 2021

TÜRK HÜKÜMETİNE VE HALKINA TEŞEKKÜR

REKLAM

Lübnanlı yetkililer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine, Türk Sağlık Bakanı'na ve Türk halkına, genel olarak Lübnanlılara gösterilen ilgi ve samimi duygular için teşekkür etti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece saatlerinde bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı açıklamada, patlamada 22 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını duyurmuştu.