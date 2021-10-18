Dünya Lübnanda yedi kişiyi öldüren keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğu iddia edildi
ORTADOĞU

Lübnan'da yedi kişiyi öldüren keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğu iddia edildi

Lübnan'daki Hristiyan "Lübnan Güçleri Partisi", geçen hafta başkent Beyrut'taki olaylarda Şii Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarını öldüren keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğunu öne sürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Lübnanda yedi kişiyi öldüren keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğu iddia edildi
Lübnan'daki olaylar

Samir Caca liderliğindeki partinin basın sorumlusu Şarli Cıbur, katıldığı bir televizyon programında, 14 Ekim'de 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan Beyrut'taki silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şiiler ile Hristiyanların mahallelerini birbirinden ayıran Tayyuna bölgesindeki yüksek binalarda konuşlanan keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğunu iddia eden Cıbur, "Söz konusu kişi daha sonra siyah camlı bir araçla bölgeden çıkarıldı." dedi.

Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 5 ölü, 20 yaralı
DÜNYA
Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 5 ölü, 20 yaralı
  • İsim vermeden Hizbullah imasından bulunan Cıbur, "Bir parti olayı bizim üzerimize yıkarak partimizi sorumlu tutmaya çalışıyor." diye konuştu.

Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: 1 ölü 6 yaralı
OYNAT 00:52
Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: 1 ölü 6 yaralı
Lübnan'da bir grup vatandaş, Beyrut patlamasını soruşturan hakimi protesto için sokağa indiler. Protestocuların üzerine ateş açıldı. En az 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Beyrut'ta yaşanan olaylar

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Lübnan’ın Emel’i
DÜNYA
Lübnan’ın Emel’i

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah’ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Angolada nitelikli hastaneler yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.