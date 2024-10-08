Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı

Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı

07:218/10/2024, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail'in orta kesimi pazartesi sabah saatlerinden bu yana üçüncü kez füze saldırısına uğramış oldu.
İsrail'in orta kesimi pazartesi sabah saatlerinden bu yana üçüncü kez füze saldırısına uğramış oldu.

Lübnan'dan İsrail'in orta kesimindeki Büyük Tel Aviv bölgesine 5 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık araziye düştüğü, diğerlerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada,
Tel Aviv'in pek çok noktasında uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 5 füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Atılan füzelerden bir kısmının etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bir kısmının ise açık araziye düştüğü ifade edildi.

Yedioth Ahronot gazetesi ise etkisiz hale getirilen füzelerden düşen şarapnel parçalarının Petah Tikva kentindeki bir mezarlıkta yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti.

Bu saldırıyla birlikte İsrail'in orta kesimi pazartesi sabah saatlerinden bu yana üçüncü kez füze saldırısına uğramış oldu.

Katil İsrail’in saldırılarında Lübnan’da 1 milyon 200 bin kişi evsiz kaldı: Çocuklarını katliamdan kurtarmak için sokaklarda kalıyorlar

İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla birlikte bölgede yeni bir göç krizi daha gündeme geldi. Savaşın Lübnan’a sıçraması, bölge halkında korku ve paniğe yol açarken Lübnan’ın içinde ve çevre ülkelerinde güvenli bölge arayışı sürüyor. Katil İsrail, Lübnan’ı vurmaya devam ederken Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Önder, sıfır noktasında gelişmeleri yakından takip ediyor. İsrail’in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyon 200 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Önder, Beyrut sokaklarında insanların çadırlarda kaldığını belirtti. Lübnanlıların iki haftadan bu yana sokaklarda hayata tutanmaya çalıştığını söyleyen Önder, “İnsanlar bombalardan İsrail saldırılarından kurtulmak için çocuklarını kurtarmak adına buralara geldiler. Geceyi ve gündüzü çadırlarda geçiriyorlar. Beyrut sokaklarındaki bu dram günlerdir devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

#Lübnan
#İsrail
#Büyük Tel Aviv
#Petah Tikva

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kötüye yorumlanan rüyalar hangileri? Uyarıcı haber verici rüya tabirleri