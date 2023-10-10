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Dünya

Lübnan'dan roketler fırlatıldı İsrail topçu atışlarıyla vurdu: Sınırda karşılıklı saldırılar yeniden başladı

Lübnan'dan İsrail'e doğru en az altı roket fırlatıldığı ve bunun üzerine İsrail ordusunun topçu atışlarıyla karşılık verdiği bildirildi. Her iki taraftan da olası can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

18:35 . 10/10/2023 Tuesday
AA
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı.

Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru roket fırlatıldığı, İsrail'in de topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi.

Lübnan medyasına göre, ülkenin güneyindeki Kleyli bölgesinden İsrail'e doğru en az altı roket fırlatıldı.

Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu, Lübnan'daki hedeflerin topçu atışlarıyla vurulduğunu ve detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını duyurdu.

Her iki taraftan da olası can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılar yaşanıyor.



#israil
#Lübnan
#saldırılar
26 minutes ago
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