Lübnan'ın saldırıları İsrail'i alarma geçirdi: Tüm müdahale seçenekleri için 'hazır olun'

Lübnan ile İsrail arasındaki füze gerilimi Tel Aviv yönetimine de ateş düşürdü. İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Lieberman, Lübnan'dan atılan roketler için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu suçladı. Lieberman, Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesiyle ülkeyi "içeride bölünmüş, dışarıda da yalnız bırakılmış bir hale getirdiğini" ifade etti.