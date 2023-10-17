Lübnan’ın ulusal havayolu 5 uçağını Türkiye’ye gönderdi

Lübnan'ın Kefr Şuba beldesinden İsrail'in sınır üzerindeki bazı gözetleme noktalarına doğru antik füzesi ile saldırı düzenlendi. Lübnan tarafından havan toplarıyla da yapılan saldırılar sonrası ise İsrail'in topçu atışlarıyla karşılık verdiği bildirildi.