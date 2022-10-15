Dünya Lufthansanın iştiraki Eurowingsin pilotları 3 gün greve gidecek
AVRUPA

Lufthansa’nın iştiraki Eurowings’in pilotları 3 gün greve gidecek

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’nın ekonomik hava yolu şirketlerinden Eurowings’in pilotları için Almanya’da “çalışma koşullarının iyileştirilmesi” görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi. İş bırakma eyleminin 17 Ekim Pazartesi günü saat 00.01 ile 19 Ekim Çarşamba 23.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, grevin, Eurowings’in Almanya’daki tüm uçuşlarını etkileyeceği vurgulandı.

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Haber Merkezi Diğer
Lufthansa’nın iştiraki Eurowings’in pilotları 3 gün greve gidecek
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Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’nın ekonomik hava yolu şirketlerinden Eurowings’in pilotları için Almanya’da “çalışma koşullarının iyileştirilmesi” görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

İş bırakma eyleminin 17 Ekim Pazartesi günü saat 00.01 ile 19 Ekim Çarşamba 23.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, grevin, Eurowings’in Almanya’daki tüm uçuşlarını etkileyeceği vurgulandı.

Eurowings yönetimi ile müzakerelerin tamamen pilotların iş yükünü azaltmakla ilgili olduğu bildirilen açıklamada, sendikanın, pilotlar fazla çalıştığı için daha uzun dinlenme süreleri talep ettiği aktarıldı.

KABUL EDİLMEMİŞTİ

Eurowings yönetimi ise sendikanın bu talebini “aşırı” olarak nitelendirerek kabul etmemişti.

Öte yandan, VC, söz konusu grev girişimiyle Eurowings pilotları için çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

VC sözcüsü Matthias Baier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Eurowings bizimle eşit şartlarda müzakere etseydi bu grev gerekli olmayacaktı. İşveren tarafından tamamen yetersiz teklifler, çalışanlara grevle iş yükünden memnuniyetsizliklerini ifade etmekten ve yönetime baskı oluşturmaktan başka bir seçenek bırakmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, Eurowings’in pilotları toplu ücret anlaşmasında 10. tur müzakerelerinin başarısız olmasının ardından 6 Ekim’de 24 saatlik greve gitmişti. Grev nedeniyle, Eurowings, Almanya’da 250’nin üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu durum 30 binden fazla yolcuyu etkilemişti.

GÜNLÜK 50 İLA 70 BİN YOLCU TAŞIYOR

Eurowings, ortalama olarak günde 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa’daki varış noktalarına taşıyor.

Öte yandan, Covid-19 salgını döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.

Ülkede özellikle yaz tatili döneminde birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden dolayı yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller, Covid-19 karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.

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