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Lukaşenko: Erdoğan ile birlikte Putin ve Zelenskiy’i görüştürmek için uğraşıyoruz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin konuştu. Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i bir araya getirmek için çabaladıklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Lukaşenko: Erdoğan ile birlikte Putin ve Zelenskiy’i görüştürmek için uğraşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ve Bakanlar Konseyi yöneticileri ile yaptığı toplantıda Ukrayna ile Rusya heyetleri arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ve Putin’in kişisel yaklaşımları nedeniyle takdir edilmesi gerektiğini belirten Lukaşenko, her iki liderin, heyetlerin müzakerelere başlamasını kabul ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Lukaşenko, Erdoğan ile diplomasi konusundaki çabalarına dikkat çekti.

Erdoğan ile görüşmesinde Ukrayna ve Rus heyetlerinin müzakerelerine ve barışa zaman ayırdıklarını aktaran Lukaşenko, Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile dostluğuna dikkat çekti.

  • Erdoğan'ın, iki liderin görüşmesi için çabaladığını söyleyen Lukaşenko, heyetlerin iki liderin görüşmesi için çalışmalarını hızlı yapması gerektiğini ifade etti. Lukaşenko, "(Erdoğan'a) 'haydi bu heyetin müzakerelerde daha hızlı hareket ettirilmesini sağlayalım,' dedim." ifadelerini kullandı.

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“İki lider bir araya gelecektir”

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin her iki ülkenin liderlerinin olası görüşmesi için önemli olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, heyetlerin böyle bir görüşme için militarizmden ve Nazizm’den arındırma gibi konularda hazırlık yapmaları gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko, “Bu ve diğer önemli konularda ilerleme sağlandığında eminim ki, Rusya ve Ukrayna liderleri bir araya gelip ilgili anlaşmaları imzalayacaktır.” diye konuştu.

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Belarus’un güneyi kendi ordusu ile güçlendiriliyor

Belarus’un güney sınırlarının güçlendirilmesi için emir verdiğini belirten Lukaşenko, bunu Rusya’nın değil, Belarus ordusuyla gerçekleştireceklerini, Ukrayna’ya girme gibi bir görevlerinin olmadığını söyledi.

Polonya ve Litvanya’nın, Belarus’un batı sınırlarında ilave silah ve askeri birlikler yığdığını dile getiren Lukaşenko, bu yüzden bu sınırları kapattıklarını kaydetti.

Lukaşenko, Belarus’un ilave silah ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, kendilerinin S-300, Top-M2 ve Pantsir-S füze sistemlerine sahip olduğunu hatırlattı.

Mevcut durumun dikkate alınarak batı sınırlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Lukaşenko, Rusya’dan S-400 hava savunma füze sistemi beklediklerini dile getirdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, halihazırda Belarus ordusunun daimi üslerinden ayrılmadığını vurgulayarak, “Ordu hazır, hepsi hazır. Eğer seferberlik gerekirse 2-3 günde gereken tüm birimleri tam askeri zamanda harekete geçireceğiz." dedi.

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