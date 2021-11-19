Dünya Lüks Japon restoranından sıra dışı koronavirüs tedbiri Ters avizelerin içinde yiyorlar
ASYA

Lüks Japon restoranından sıra dışı koronavirüs tedbiri: Ters avizelerin içinde yiyorlar

Japonya’da hizmet veren lüks bir otel restoranı, müşterilerine koronavirüs bulaşmasını önlemek için alışılmışın dışında bir yöntemi hayata geçirdi. Masanın üzerine baş kısmını tamamen içine alan geleneksel tarz avizeler yerleştiren işletme, bu sıra dışı deneyimi otel misafirlerine ücretsiz olarak sunarken, 30 bin yen (260 dolar) karşılığında dışarıdan rezervasyona da açık olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Lüks Japon restoranından sıra dışı koronavirüs tedbiri: Ters avizelerin içinde yiyorlar
Avizelerin genellikle yemek yerken damlacık yolu ile bulaşan koronavirüs enfeksiyonlarını önlemeyi amaçladığı kaydedildi.

Tüketim alışkanlıklarını ve çalışma koşullarını değiştiren koronavirüs salgını, Japonya’daki lüks bir otel restoranını alışılmadık bir tedbiri hayata geçirmeye teşvik etti.

"Hoshinoya Tokyo" adlı işletme, özel bir yemek masasının üzerine müşterilerin baş kısmını tamamen içine alacak büyüklükte avizeler yerleştirdi.

İHA

Salgın sonrasında ülkedeki restoranlarda standart hale gelen koruyucu bölmelerden esinlenen işletme, misafirlerin yemek deneyimini daha keyifli hale getirecek farklı bir çözümün hedeflendiğini belirtti.

İHA

Damlacık enfeksiyonuna karşı önlem

Müşterilerin hareket alanını kısıtlamayacak şekilde özel olarak tasarlanan avizelerin genellikle yemek yerken damlacık yolu ile bulaşan koronavirüs enfeksiyonlarını önlemeyi amaçladığı kaydedildi.

İHA


Materyal olarak ise kağıt ve şeffaf plastiğin kullanıldığı belirtildi.

Hizmeti otel misafirlerine ücretsiz olarak sunan restorandan yapılan açıklamada, 40 metrekarelik alan üzerine kurulu yemek masasının 30 bin yen (yaklaşık 260 dolar) işgaliye ücreti karşılığında dışarıdan rezervasyona da açık olduğu ifade edildi.

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