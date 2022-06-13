Dünya Lüksemburgda samimi görüşme ABDden Çine iletişim kanallarının açık kalması vurgusu
AMERİKA

Lüksemburg'da 'samimi' görüşme: ABD'den Çin'e 'iletişim kanallarının açık kalması' vurgusu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang, Lüksemburg'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması vurgusu yaptı.

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Haber Merkezi AA
Lüksemburgda samimi görüşme: ABDden Çine iletişim kanallarının açık kalması vurgusu
Yang Cieçı - Jake Sullivan

Beyaz Saray; ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile in Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın Lüksemburg'da ikili bir görüşme gerçekleştirdiği bildirdi.

SAMİMİ
ANLAMLI
VERİMLİ

  • Bölgesel ve küresel güvenlik konularına ilişkin "samimi, anlamlı ve verimli bir görüşme" yapıldığına işaret edilen açıklamada, ABD-Çin ilişkilerindeki temel konuların da ele alındığı aktarıldı.

"İLETİŞİM KANALLARI AÇIK KALMALI"

Açıklamada, "Sayın Sullivan, ülkelerimiz arasındaki rekabetin yönetilmesi için iletişim kanallarının açık kalmasının önemine işaret etti." ifadesi kullanıldı. Sullivan ve Yang, 14 Mart'ta Roma'da yüz yüze görüşmüş, 18 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü.

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