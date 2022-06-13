Lüksemburg'da 'samimi' görüşme: ABD'den Çin'e 'iletişim kanallarının açık kalması' vurgusu

Beyaz Saray; ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile in Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın Lüksemburg'da ikili bir görüşme gerçekleştirdiği bildirdi.

SAMİMİ

ANLAMLI

VERİMLİ

Bölgesel ve küresel güvenlik konularına ilişkin "samimi, anlamlı ve verimli bir görüşme" yapıldığına işaret edilen açıklamada, ABD-Çin ilişkilerindeki temel konuların da ele alındığı aktarıldı.

"İLETİŞİM KANALLARI AÇIK KALMALI"

Açıklamada, "Sayın Sullivan, ülkelerimiz arasındaki rekabetin yönetilmesi için iletişim kanallarının açık kalmasının önemine işaret etti." ifadesi kullanıldı. Sullivan ve Yang, 14 Mart'ta Roma'da yüz yüze görüşmüş, 18 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü.

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