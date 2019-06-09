Dünya Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı

Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı

İspanya’da lunaparkta ‘La Superolla’ isimli bir oyun makinesi kontrolden çıktı. Meydana gelen olayda, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişi yaralandı. Oyun makinesinde çıkan arızanın nedeninin, yakın zamanda bakımı yapılmamış olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Yerel medya, 28 kişinin yaralandığı oyun makinesinin bakımının ihmal edilmesi sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceğini duyurdu.
Yerel medya, 28 kişinin yaralandığı oyun makinesinin bakımının ihmal edilmesi sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceğini duyurdu.

Olay, İspanya’nın Sevilla şehrinin La Rinconada bölgesindeki lunaparkta meydana geldi. Yerel medya, lunaparkta bulunan ‘La Superolla’ isimli dönen oyun makinesinin kontrolden çıkması sonucu, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; 13 yaşındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu duyuruldu.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, dönen oyun makinesinin yalpalayarak yere vurduğu; üzerindeki kişilerin ise düşmemek için tutundukları görüldü.
Yerel medya, 28 kişinin yaralandığı oyun makinesinin bakımının ihmal edilmesi sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceğini duyurdu.

"İnceleme başlattık"

La Rinconada Belediye Başkanı Javier Fernández, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu akşam lunaparkta meydana gelen kaza sonucu dilimiz tutuldu. Kazadan etkilenen herkesin psikolojik ve fiziksel olarak iyileşmesini diliyoruz. Yaşanan olay sonucu lunaparkın faaliyetlerini durdurduk ve kazanın nedenine dair inceleme başlattık. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Hukuki süreç başladı

Hukuki süreç başladı

​Bakan Soylu'ya havalimanı çıkışında 'akıllı ol' demişti.
İstanbullularamüjde üstüne müjde

İstanbullulara
müjde üstüne müjde

​Yıldırım, seçimlerin ardından atacakları yeni adımları açıkladı.
Tüm zamanların rekoru

Tüm zamanların rekoru

​Antalya Valisi sosyal medyada duyurdu.
Mecliste<br>'askerlik' mesaisi

Mecliste
'askerlik' mesaisi

​Yeni sistemle ilgili değişiklikler Salı günü görüşülecek.
Fransa'da<br>sahte et alarmı

Fransa'da
sahte et alarmı

​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
Fabrikadaki yangına<br>2 tutuklama

Fabrikadaki yangına
2 tutuklama

​4 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.
Valiye hakaretin görüntüsü

Valiye hakaretin görüntüsü

​CHP adayının skandal sözleri kameralara yansıdı.
70 yıldır<br>kanayan yara

70 yıldır
kanayan yara

Belene kampında Türklere yapılan işkenceler unutulmadı.
En acı bakış

En acı bakış

​Arkadaşlarından şehit astsubaya gözyaşlarıyla veda.
'Türkiye'den <br>Fransa'ya tokat'

'Türkiye'den
Fransa'ya tokat'

Tarihi galibiyet, Fransa basınında yankı uyandırdı.
Haciz konulabilecek

Haciz konulabilecek

​Yargıtay 6 yıldır süren davada son noktayı koydu.
Emniyet Müdürü<br>uyuşturucu taşımış

Emniyet Müdürü
uyuşturucu taşımış

Sürdüğü arabanın içinden çıkanlar şaşırttı.
Geleceğimizi<br>feda edemeyiz

Geleceğimizi
feda edemeyiz

Bakan Ruhsar Pekcan'dan G-20'de kritik uyarı.
Gri kategorideki<br>terörist öldürüldü

Gri kategorideki
terörist öldürüldü

300 bin TL ödülle her yerde aranıyordu.
Sansasyonel galibiyet

Sansasyonel galibiyet

​A Milli Takımımız, Fransa karşısında tarih yazdı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Dündar'ın açıklamasına Yıldırım'dan yanıt geldi.
400 bin kişi akın etti

400 bin kişi akın etti

Tesislerin tamamında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.