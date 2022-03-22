Dünya Lviv göçmenlerin aktarma merkezi oldu
AVRUPA

Lviv göçmenlerin aktarma merkezi oldu

Rus işgali altındaki Ukrayna’da insanlık dramı her geçen gün büyüyor. Göç edenlerin sayısının 3,3 milyonu aştığı ülkede en çok hareketlilik Lviv’de yaşanıyor. Aktarma merkezi haline gelen kentteki siviller, Polonya üzerinde diğer Avrupa ülkelerine gidiyor. AB ülkelerinde yaşayanlar da yakınlarını almak için Lviv’e geliyor. Lviv’den başlayan umuda yolculuk Avrupa’nın içlerine uzanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lviv göçmenlerin aktarma merkezi oldu
Ukrayna’dan gelen göçmenler ilk etapta Polonya ve Romanya’da fuar alanlarında kurulan geçici kamp merkezlerinde misafir ediliyor.

Savaştan kaçan Ukraynalı mültecilerin Avrupa’da umuda yolculuğu sürüyor. Mülteci sayısı son verilere göre 3.3 milyonu aştı. İnsani yardım için sahada faaliyet yürüten Türk sivil toplumu örgütü çalışanları mülteci trafiğinde gözlemlerini Yeni Şafak’a anlattı. Ukrayna’da Kiev’den sonra en büyük şehir olan Lviv göçmenlerin ülkeden uzaklaşmak istedikleri aktarma noktası durumunda. Polonya’ya 60 kilometre, Romanya’ya 400 kilometre olan Lviv, şu an için Ukrayna’nın Avrupa’ya açılan kapısı konumunda.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna’nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.n
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna’nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.n

UKRAYNA’NIN EN HAREKETLİ ŞEHRİ

  • Ukrayna’nın birçok şehrinde nüfus azalırken Lviv’de yoğun hareketlilik eksik olmuyor. Mültecilerin Lviv sonrası çıkış noktalarında ülkeye sınır komşusu olan Polonya başı çekiyor. Ukrayna’dan gelen göçmenler ilk etapta Polonya ve Romanya’da fuar alanlarında kurulan geçici kamp merkezlerinde misafir ediliyor. Geçici barınma merkezlerinde barınma, yemek ihtiyacı karşılanıyor. Çocukların eğlenmesi için palyaço aktiviteleri organize ediliyor. Ulaşım için uçak, tren ve otobüs biletleri konusunda yönlendirme yapan görevliler çalışıyor.

AVRUPA’DA 3 YIL OTURUM İZNİ

Ukraynalıların Avrupa’ya geçerken 3 yıl süreli oturma hakkı olduğu ve İngiltere hariç istedikleri ülkeye gidebildiklerini aktaran STK görevlileri Polonya’da Ukrayna kimliğini gösteren kişilerin şehir içinde ulaşımın ücretsiz olduğuna dikkat çekiyor. Avrupa’ya geçen Ukraynalıların tek tek not edildiği kimin ne zaman geçtiği ve nasıl geçtiğinin kayıt altına alındığı vurgulanıyor.

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