Lviv göçmenlerin aktarma merkezi oldu

Ukrayna’dan gelen göçmenler ilk etapta Polonya ve Romanya’da fuar alanlarında kurulan geçici kamp merkezlerinde misafir ediliyor.

Savaştan kaçan Ukraynalı mültecilerin Avrupa’da umuda yolculuğu sürüyor. Mülteci sayısı son verilere göre 3.3 milyonu aştı. İnsani yardım için sahada faaliyet yürüten Türk sivil toplumu örgütü çalışanları mülteci trafiğinde gözlemlerini Yeni Şafak’a anlattı. Ukrayna’da Kiev’den sonra en büyük şehir olan Lviv göçmenlerin ülkeden uzaklaşmak istedikleri aktarma noktası durumunda. Polonya’ya 60 kilometre, Romanya’ya 400 kilometre olan Lviv, şu an için Ukrayna’nın Avrupa’ya açılan kapısı konumunda.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna’nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.n

UKRAYNA’NIN EN HAREKETLİ ŞEHRİ

Ukrayna’nın birçok şehrinde nüfus azalırken Lviv’de yoğun hareketlilik eksik olmuyor. Mültecilerin Lviv sonrası çıkış noktalarında ülkeye sınır komşusu olan Polonya başı çekiyor. Ukrayna’dan gelen göçmenler ilk etapta Polonya ve Romanya’da fuar alanlarında kurulan geçici kamp merkezlerinde misafir ediliyor. Geçici barınma merkezlerinde barınma, yemek ihtiyacı karşılanıyor. Çocukların eğlenmesi için palyaço aktiviteleri organize ediliyor. Ulaşım için uçak, tren ve otobüs biletleri konusunda yönlendirme yapan görevliler çalışıyor.

AVRUPA’DA 3 YIL OTURUM İZNİ

Ukraynalıların Avrupa’ya geçerken 3 yıl süreli oturma hakkı olduğu ve İngiltere hariç istedikleri ülkeye gidebildiklerini aktaran STK görevlileri Polonya’da Ukrayna kimliğini gösteren kişilerin şehir içinde ulaşımın ücretsiz olduğuna dikkat çekiyor. Avrupa’ya geçen Ukraynalıların tek tek not edildiği kimin ne zaman geçtiği ve nasıl geçtiğinin kayıt altına alındığı vurgulanıyor.

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